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عمرو هاشم ربيع: لائحة الحوار الوطنى تضم 3 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:31 م
عمرو هاشم ربيع: لائحة الحوار الوطنى تضم 3 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية عمرو هاشم ربيع
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن لائحة الحوار الوطني فيها بعض الأمور الخاصة بالمضمون غير الأمور الإجرائية مثل الحضور والانصراف والتخلف عن الحضور وغيرها، والأمر الأول وهو محاور الحوار الوطني وهي تم تحديدها بـ 3 محاور المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
 
وأضاف خلال حواره فى برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على قناة الحياة: "كان وجود هذه المحاور ضمن اللائحة مرتبط بردود الفعل المجتمعية التى وصلت إلى الأمانة الفنية، حيث وصل منذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار إليها الآف من المقترحات، 37% قضايا سياسية، 29% قضايا اجتماعية، و30% قضايا اقتصادية"، موضحا أن اللائحة تنص على أنه يمكن تشكيل لجان فرعية أخري بجانب هذه المحاور الرئيسية مثل لجنة للحريات العامة أو الأحزاب السياسية أو المحليات.
 

الحوار الوطنى

عمرو هاشم ربيع

مصر

الاهرام

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