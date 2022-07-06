طوارىء بمستشفيات دمياط استعدادا لعيد الأضحى

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مستشفيات المحافظة، وكذلك الوحدات الصحية، استعدادا لاستقبال عيد الاضحي المبارك.



وأصدر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، قرارا بإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد داخل كافة المستسفيات، مما أصدر توجيهات بمنع اجازات الأطباء وأطقم التمريض.



كما أعلن وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن إعداد غرفة عمليات مركزية داخل المديرية لمتابعة أية طوارئ أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن تشكيل لجان للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة سير العمل والتزام العاملين بالقطاع بالتعليمات المقررة.



وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على أهمية التنسيق بين المديرية ومرفق الاسعاف، كذلك التنسيق بين المستشفيات التى تستقبل حالات الطوارئ من أجل التعامل مع أية طوارئ بشكل احترافي يضمن تقديم الخدمات الطبية اللازمة المواطنين.



وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد عقدت اجتماعا تنسيقيا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك والتى تبدأ السبت المقبل.