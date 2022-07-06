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ضربه عجل.. إصابة شاب بكسور داخل "السلخانة" فى بورسعيد

الأربعاء، 06 يوليه 2022 04:18 م
ضربه عجل.. إصابة شاب بكسور داخل "السلخانة" فى بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، بكسور، اليوم، الأربعاء، إثر قيام عجل بضربه داخل "السلخانة".

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، احدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: محمد محمد إبراهيم 24 عاما، مصابا بكسر في الفقرات، بادعاء قيام عجل بضربه داخل السلخانة.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة.


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