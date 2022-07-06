ضربه عجل.. إصابة شاب بكسور داخل "السلخانة" فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، بكسور، اليوم، الأربعاء، إثر قيام عجل بضربه داخل "السلخانة".



استقبل مستشفى السلام بورسعيد، احدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: محمد محمد إبراهيم 24 عاما، مصابا بكسر في الفقرات، بادعاء قيام عجل بضربه داخل السلخانة.



حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة.