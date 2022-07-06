ضربه عجل.. إصابة شاب بكسور داخل "السلخانة" فى بورسعيد

أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، بكسور، اليوم، الأربعاء، إثر قيام عجل بضربه داخل "السلخانة".
استقبل مستشفى السلام بورسعيد، احدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: محمد محمد إبراهيم 24 عاما، مصابا بكسر في الفقرات، بادعاء قيام عجل بضربه داخل السلخانة.
حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة.
ضربه عجل.. إصابة شاب بكسور داخل "السلخانة" فى بورسعيدالأربعاء، 06 يوليه 2022 04:18 م
إسعاف - أرشيفية
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أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، بكسور، اليوم، الأربعاء، إثر قيام عجل بضربه داخل "السلخانة".
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