قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن الحكومة الروسية أمرت الوكالة اليهودية بوقف جميع عملياتها في جميع أنحاء روسيا.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن دبلوماسيا إسرائيليا بارزا أبلغها، بأن روسيا تقول إن الوكالة كانت تجمع معلومات بشكل غير قانوني عن المواطنين الروس.
وأكد مسؤولون في الوكالة اليهودية، استلام رسالة من وزارة العدل الروسية بخصوص وقف أنشطة الوكالة، لكنهم لم يعلقوا على الموضوع، قائلين إن المقر الرئيسي للوكالة في إسرائيل يبحث حاليا الرد بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، رئيس حكومة تسيير الأعمال يائير لابيد.
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