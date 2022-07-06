"رايحة فين يا حاجة".. تراث أغانى الحج بصوت الفنان الأقصرى محمود جمعة.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا مع أحد نجوم أناشيد وأغاني التراث الصعيدي لموسم الحج فى محافظة الأقصر، وهو الفنان محمود جمعة الذي أصدر ألبوم كامل يضم 10 أغاني وأناشيد دينية منذ عام 2000، ولا تزال تلك الأغانى تبهج الجميع فى منازل الحجاج مع انطلاق رحلة الحج المبهجة، وعقب عودتهم من الأراضي المقدسة لإقامة ليالي السعادة والبهجة فى منازلهم بقرى ونجوع الصعيد.



ويقول المطرب الشعبى محمود جمعة إبن محافظة الأقصر، إن أغانى وأناشيد ومدائح موسم الحج هي سحر خاص ولها معزة كبيرة على قلبه ويعشقها جميعاً، حيث إنه فى البداية كان يغنى "الكف الصعيدي" ومع تطور الزمن قرر أن يطلق بعض شرائط الكاسيت قديماً ومنها "النصيب غلاب – الدنيا حظوظ – عجايب يادنيا – بيت العمدة – إعدل ياحظ – عومى عوم المراكب"، وفى مطلع عام 2000 قرر أن يكون له بصمة خاصة بعمل شريط كامل لموسم الحج للمشاركة بالفن الشعبي في حفلات وزفة الحجاج حول الصعيد.



ويضيف الفنان محمود جمعة لـ"اليوم السابع"، أن شريط الحجاج الذي يعود لأكثر من 20 سنة مضت يضم 10 أغاني منها "ادعيلي ياما – رايحة فين يا حاجه – مبروك ياحج – داخل المقام – منايا منايا" وغيرها من الأغانى، والتى تعتبر تراث مميز فى منازل الحجاج حيث أن غالبية نجوم الفن والكف الصعيدي قدموا أغانى للحج أغلبها مقاربة من بعضها فى الكلمات، موضحاً أنه لا يتأخر فى الدعوة فى أي ليلة من ليالي الحجاج ليحتفي مع الحجاج فى الذهاب لمكة والعودة من الأراضى المقدسة لأن تلك المناسبة من أجمل وأعظم المناسبات لأي مطرب شعبي وتكون بها روحانيات مميزة بزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج.



وتغنى المطرب الشعبى محمود جمعة بأغاني الحج والتى قال فيها:- "مبروك عليك حج الرسول.. ويارب زيك إحنا ننول .. وترجع زي ما شوفت تقول.. تحكيلنا وتحكى لأنجالك.. مبروك يا حاج هنيالك"، و"إدعيلي ياما دعاكى علامة.. ادعيلي ياما عالم بيا ربي.. ادعيتلك ياما ياولدى تروح تطوف وتلبي.. ادعيلي ياما إني أزور نبينا"، و"رايحة فين ياحاجه يا أم شال قطيفه.. رايحة أزور النبي يا ولدي والكعبة الشريفة.. رايحة فين ياحاجه يالابسة اللمونى.. رايحة أزور النبي يا ولدى وأملى عيوني"، وقال محمود جمعة، أنه بدأ فى مجال الطرب الشعبي فى مجال الكف وهو يعتمد على الارتجال وهو ما ساعده على التعلم أكثر وأكثر فى الأغنية الشعبية، موضحاً أنه عند دعوته لحفلات الزفاف يقوم بعمل أغنية بإسم العريس أو العروسة لإدخال البهجة بشكل مختلف فى الحفلات، موضحاً أنه يقوم حالياً مع تغير الزمن بالتحديث فى مجاله لأن الجمهور يحب كل يوم الجديد.



وأوضح محمود جمعة إبن الأقصر، أن أشهر أغانى الحج التي أعجبت الجمهور هي أغنية "ادعيلي ياما" والتى قدمها فى البداية بالعود فى شريط كاسيت، وبعد فترة قام بعملها بالربابة والطلبة والدف، والتى تقول "ادعيلي ياما دعاكى علامة.. دعيتلك يا بني يا ولدي تيجي بالسلامة"، كما غنى "رايحة فين يا حاجه" التى غناها نجوم الفن الشعبي فى الصعيد بكلمات مختلفة لكل فنان عن الثاني.



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