رئيس وزراء بريطانيا يرفض مطالب إجراء انتخابات مبكرة: لن أتنحى

كتب أحمد عرفة

رفض بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، مطالب إجراء انتخابات مبكرة، وقال بوريس جونسون: لن أتنحى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، استقال خمسة وزراء آخرين من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مما رفع العدد الإجمالي للوزراء المستقيلين من الحكومة منذ يوم أمس الثلاثاء إلى 12.

وحسب موقع روسيا اليوم، الوزراء الذين أعلنوا استقالتهم اليوم الأربعاء، هم كيمي بادنوش (وزير الدولة لشؤون المساواة) وجوليا لوبيز (وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة)، وميمس ديفيز (وزيرة العمل)، ولي رولي (وزير الصناعة)، ونيل أوبراين (وزير الإسكان والمجتمعات)، وأليكس بورغهارت.

وفي رسالة مشتركة، ذكر خمسة وزراء أن الحكومة "لا تستطيع العمل في ظل القضايا التي ظهرت للضوء والطريقة التي تم بها التعامل معها".