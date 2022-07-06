رئيس مجلس الدوما الروسى يطالب الولايات المتحدة بوقف بحوثها البيولوجية العسكرية

أ.ش.أ

طالب رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة بوقف بحوثها البيولوجية العسكرية، التي تجريها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، مشيرا أيضا إلى ضرورة رفع السرية عنها .

وقال فولودين على صفحته في "تليجرام" اليوم الأربعاء، "إن الملايين من المرضى والمتوفين، والأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض المستوى المعيشي للناس، هذه هي عواقب جائحة فيروس كورونا، ويجب أن تتحمل واشنطن المسوؤلية عنها".

وأضاف:" يتعين وقف البحوث البيولوجية العسكرية، التي تجريها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العام، ورفع السرية عنها"، مشيرا إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعوض خسائر كل الدول المتضررة من جائحة كورونا.

وتابع فولودين: "عندما نسمع اليوم مثل هذه الاتهامات، يصمت الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه خائف من أن العالم سيعرف الحقيقة حول المسؤول الحقيقي عن الوباء".