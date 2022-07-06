رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم

كفر الشيخ - محمد سليمان

ترأس رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية العلوم بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، بحضور وعضوية الدكتور علي أحمد أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد رفعت محمود، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتور محمد صلاح الدين السيد متولي، أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات جامعة بنها، والدكتور محسن محمد مسعد حسين، الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة كفرالشيخ.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح، لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أوالبحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفر الشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ويشار إلى أن لجنة اختيار عمداء الكليات فتحت باب التقدم لعمادة كلية العلوم في مقر الجامعة، وحددت الشروط التي من بينها أن يكون المتقدم للترشح أستاذًا عاملًا بالكلية أو المعهد، وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة عام على الأقل حال الترشح للعمادة، وألا يكون قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

وشملت شروط الترشح ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبَل السلطة المختصة، وألا يكون المرشح متوليًا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب، حضور المرشح للدورة التدريبية التي تُعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.