رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: استعادة الثقة بالمجتمع الدولي تستوجب وقف ازدواجية المعايير

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قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن استعادة ثقة الشعب الفلسطيني بالمجتمع الدولي تستوجب وقف ازدواجية المعايير.

جاء ذلك لدى استقبال فتوح وفدا من لجنة العلوم والتكنولوجيا في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، يرأسه التركي كاميل سندر.

ورحب فتوح بالوفد، وأكد أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتبادل الآراء والأفكار، وبخاصة في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط والعالم من ظروف غاية في التعقيد سياسيا واقتصاديا تؤثر سلباً على الأمن والسلم الدوليين.

واستعرض فتوح دور المجلس الوطني ونشأته وأهميته باعتباره البرلمان الفلسطيني الأشمل والذي يجسد الحياة البرلمانية الفلسطينية، مشددا على عدم وجود فراغ برلماني في ظل وجود المجلس الوطني الذي يمثل الكل الفلسطيني.

وحول عدم إجراء الانتخابات التشريعية، حمل فتوح الاحتلال مسؤولية ذلك، وقال إن منع إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس حال دون اجراءها، وطالب بتفعيل دور الجمعية البرلمانية لحلف الناتو والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن عرقلة إجراء الانتخابات وبخاصة في القدس، وبضرورة دعم دولة فلسطين.

وأضاف فتوح مخاطبًا الوفد "دوركم مهم ومحوري كأقوى حلف في العالم، وأطالب بالضغط على صناع القرار في دولكم لتحقيق الحل العادل ورفع المعاناة التي يعيشها شعبنا تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي".

بدوره قدم رئيس الوفد موجزا عن عمل لجنة العلوم والتكنولوجيا، وأكد أن الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تقيم علاقات مع فلسطين بمستويات مختلفة، وان الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تتطلع الى تطوير العلاقة مع المجلس الوطني الفلسطيني وفتح حوار حقيقي وبناء بهدف توحيد الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وندرة المياه والمحافظة على مصادر الطاقة وغيرها من القضايا الانسانية الاساسية.