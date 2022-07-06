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رئيس الإدارة العسكرية لخاركوف: القوات الروسية تحرر 20% من أراضى المقاطعة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:54 م
رئيس الإدارة العسكرية لخاركوف: القوات الروسية تحرر 20% من أراضى المقاطعة الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد فيتالي جانتشيف، رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا، تحرير القوات الروسية حوالي 20% من أراضي المقاطعة، من قوات أوكرانيا والمرتزقة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف أنه تم حتى الآن تم تحرير أربع مناطق في المقاطعة، هي فولتشانسكي وإيزيومسكي وكوبانسكي وخاركوفسكى، موضحا أنه من الصعب إعطاء رقم دقيق الآن، لأن الخطوط الأمامية تتحرك باستمرار لكن إذا تحدثنا عن النسبة، يمكنني القول إنه تم تحرير حوالي 20% حتى الآن.

ولفت رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف إلى توفر الكهرباء والماء والاتصالات في جميع المناطق المحررة، فيما هناك صعوبات على خط التماس، وبعض القرى ما زالت تتعرض للقصف من القوات الأوكرانية.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف قصف الجيش الأوكراني البنية التحتية، ومحطات الكهرباء التى تغذى المدن، مما يؤدى إلى انقطاع التيار والمياه، مشيرا إلى شركة "روس سيتي" الروسية للكهرباء، سلمت المقاطعة 167 طنا من المعدات اللازمة لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء قبل حلول الشتاء.


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