دونيتسك: مقتل أكثر من 100 شخص من سكان المدينة منذ نهاية فبراير الماضى

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس إدارة دونيتسك، أليكسي كولمزين، أن أكثر من 100 شخص من سكان المدينة لقوا حتفهم وأصيب 500 آخرين منذ نهاية فبراير الماضي، نتيجة لقصف الجيش الأوكراني، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس إدارة دونيتسك، إنه منذ نهاية فبراير الماضي ولحد الآن، لقي 109 أشخاص مصرعهم بينهم 6 أطفال، وأصيب 491 بجروح، من بينهم 28 طفلا، نتيجة القصف الذي ينفذه المسلحون والقوات الأوكرانية.

وتابع رئيس إدارة دونيتسك: دمر القصف 3145 منزلا، واليوم ليس استثناء، وعشرات البلدات في الجمهورية لا تزال تحت النيران، وهناك قتلى وجرحى وأضرار بالغة في البنية التحتية.