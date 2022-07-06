خروج 35 حالة من مصابى حريق السوق التجارى بالقنطرة غرب

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت مديرية الصحة بالاسماعيلية أن الدكتوره ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة توجهت إلى مستشفى القنطرة غرب المركزى نائباً عن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة لتواجده ببعثة الحج الطبية يرافقها فريق إشراف المديرية لمتابعة حالة المصابين فى حادث حريق سوق القنطره غرب.

وقالت الدكتورة ريم مصطفى، فى بيان صحفى، إنه فور الابلاغ بنشوب حريق بالسوق التجارى بالقنطرة غرب تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة، ورفع حالة الطوارئ بمستشفى القنطرة غرب، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن حالات وفيات، وإسعاف 40 مصابًا بمستشفى القنطرة غرب، حيث تراوحت الحالات بين اختناق وضيق تنفس، وتمت إحالة ثلاث حالات إلى مستشفى طوارئ أبو خليفة وبقاء حالتين تحت الملاحظة، وخروج 35 مصابًا.

كان قد نشب اليوم حريق هائل بالحى التجارى بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وتصاعدت ألسنة اللهب والأدخنة، حيث امتد الحريق للكثير من المحلات والأكشاك والفروشات بالسوق.