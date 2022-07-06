حملة لمصادرة "شيش" من مقاهى مخالفة بمدينة الأقصر

كما قام مجلس مدينة الأقصر بإعدام 82 شيشة بعد مصادرتها خلال حملات المرور على المقاهي والكافتيريات بنطاق مدينة الأقصر خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال قسم الإشغالات تحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير عام مدينة الأقصر، وأحمد محمود دياب مدير قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بحضور المقدم خالد الغول مدير الإدارة والمقدم محمود جوهر شرطة البيئة والمسطحات، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، والحماية المدنية، وحملة المعدات.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تشكيل لجنة وإعدام الكميات المتحفظ عليها والتخلص منها تنفيذاً لقرار النيابة بإعدام 82 شيشة بالمدفن الصحي، كإجراء إحترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم ضبط أحد مخازن الخردة بطريق المطار أثناء عملية فرز الخردة بالطريق العام تحت إشراف حى المطار ومشاركة المتابعة الميدانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وكان قد أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنظيم حملة تفتيش بيئية للتفتيش على المراكب النيلية والشراعية، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وإدارة العبارات والمراسي وحماية النيل والملاحة النهرية، حيث تلاحظ أثناء مرور الحملة وجود عدد 3 مراكب شراعية متهالكة، وتم تحرير محضر معاينة وكتابة تقرير فني مفصل بذلك لعرضة على السلطة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين، حيث أشرف على الحملة سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بمجلس مدينة الأقصر.