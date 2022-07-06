حملات مكبرة لضبط الأغذية الفاسدة قبل عيد الأضحى بالسويس ..صور

السويس - كريم عبد المعين

نفذت مديريتي التموين والطب البيطرى بمحافظة السويس بالاشتراك مع مباحث التموين حملة موسعة على المحال والمطاعم وثلاجات الحفظ بأسواق السويس، لضبط السلع والأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.



وقال الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، إن المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، شدد على تنفيذ حملات يومية باشتراك مديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة فى الأسواق.



وأضاف أن الحملات على أسواق المحافظة، أسفرت عن ضبط 450 كيلو أحشاء داخلية بقرى وكوارع غير صالحة الاستهلاك الآدمى، و63 كيلو دجاج و10 كيلو كبد وقوانص و10 كيلو بانيه غير صالح للاستهلاك الآدمى.



وأشار الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس إلى أن الحملات لن تتوقف، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة مع كل من يقدم أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى للمواطنين.



ويذكر أن فريق مكتب مراقبة الأغذية المركزى بمديرية الصحة بالسويس تحت إشراف الدكتورة نهلة إبراهيم مسئول مراقبة الأغذية ومحمود ربيع مراقب أول الأغذية قد نفذوا حملةٍ مكبرة على 18 منفذ أغذية، أسفرت عن إعدام 120 كيلو أغذية مختلفة ولحوم ومصنعات لحوم، وتحرير 13 محضر نظافة، و13 محضر شهادة صحية، والتوصية بالغلق الإداري لـ7 منشآت لعدم تقديمهم الرخصة أثناء المرور، والتوصية بالغلق الإداري لمنشأة واحدة لوجود خطر داهم علي الصحة العامة والتوصية بالغلق الإداري لمنشأة واحدة لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وعدم تقديم الرخصة أثناء مرور فريق مكتب مراقبة الأغذية.





جانب من المضبوطات



جانب من المضبوطات



جانب من المضبوطات



جانب من المضبوطات