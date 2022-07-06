اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:12 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. فتح باب التقدم بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 يوليو

الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:02 م
حصاد الوزارات.. فتح باب التقدم بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 يوليو مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
 
فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 يوليو
 
وزير الاتصالات: 90% من بيانات آسيا وأوروبا تمر من الأراضى والمياه المصرية
 
السكة الحديد تعلن امتداد مسير وقيام بعض القطارات من محطة القاهرة بدلا من شبرا
 
"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
 
أوقاف شمال سيناء تتجاوز مبيعات العام الماضى فى مشروع صكوك الأضاحى
 
وزير الأوقاف يوجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أراضى الهيئة خلال العيد
 
وزير الرى يستعرض مسودة تقرير المناخ والتنمية المعد بمعرفة البنك الدولى
 
وزير القوى العاملة يتابع جاهزية مكتب عمل جديد "بالضبعة" بمطروح تمهيدا لافتتاحه
 
البيئة: زيارة تفتيشية لمتابعة إزالة مسببات انبعاث روائح بترولية بإحدى مناطق القاهرة
 

 


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