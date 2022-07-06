حريق بمخزن للأخشاب فى المنوفية وقوات الحماية تحاول السيطرة عليه

المنوفية - محمد فتحى

نشب منذ قليل، حريق بمخزن للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالسادات بمحافظة المنوفية، وتم الدفع بـ4 سيارات للحماية لمحاولة السيطرة على الحريق، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من نشوب منذ قليل حريق بمخزن للاخشاب بالمنطقة الصناعية بالسادات بمحافظة المنوفية، وتم الدفع بـ4 سيارات للحماية لمحاولة السيطرة على الحريق، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.