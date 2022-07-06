اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:45 م
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حريق بمخزن للأخشاب فى المنوفية وقوات الحماية تحاول السيطرة عليه

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:55 م
حريق بمخزن للأخشاب فى المنوفية وقوات الحماية تحاول السيطرة عليه حريق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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نشب منذ قليل، حريق بمخزن للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالسادات بمحافظة المنوفية، وتم الدفع بـ4 سيارات للحماية لمحاولة السيطرة على الحريق، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من نشوب منذ قليل حريق بمخزن للاخشاب بالمنطقة الصناعية بالسادات بمحافظة المنوفية، وتم الدفع بـ4 سيارات للحماية لمحاولة السيطرة على الحريق، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

حريق

مخزن للاخشاب

مدينة السادات



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