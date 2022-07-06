وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و342 ألفا و322 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 88 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ672 ألفا و429 حالة وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و270 حالة.