وقال مركز أنباء الأمم المتحدة "إن اللفتنانت جنرال سوبرامانيان سيخلف الفريق الهندي شاليش تينيكار، الذي يشعر الأمين العام بالامتنان له على تفانيه الدؤوب وخدمته التي لا تقدر بثمن وقيادته الفعالة كقائد لقوة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان".

ويتمتع اللفتنانت جنرال سوبرامانيان بمسيرة عسكرية مميزة مع الجيش الهندى تمتد لأكثر من 36 عامًا، وفي الآونة الأخيرة شغل منصب القائد العام للمنطقة العسكرية (منطقة الجاهزية التشغيلية واللوجستية) في وسط الهند، حيث ساهم في الاستعداد التشغيلي واللوجستي للجيش.. كما أن الفريق سوبرامانيان حاصل على درجتي ماجستير في الفلسفة في دراسات الدفاع والإدارة، وكذلك العلوم الاجتماعية بالإضافة إلى إجادته للغتين الإنجليزية والهندية.



