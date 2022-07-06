تكثيف الحملات التموينية بالإسكندرية استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة مفاجئة لضبط ومراقبة الأسعار بعدد من الأسواق بمنطقة المنشية، شملت سوق الميدان وسوق راتب، وأسفرت عن تحرير 33 محضرا وتوجيه 10 إنذارات، والتحفظ على 25 حالة إشغال متنوع. وذلك بحضور المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية التموين، والدكتورة رباب محمد رئيس حى الجمرك، وجميع القيادات المعنية ، جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية والوقوف على مدى إلتزام التجار، إتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين، وذلك في إطار استعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وأكدت المهندسة جيهان مسعود، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية سيتم تكثيف الحملات اليومية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك وبالتنسيق مع مديرية التموين على الأسواق والمخابز ومراقبة جميع الأنشطة التجارية للتأكد من ضبط الأسواق وعدم استغلال المواطنين.



ومن جانبه؛ أشار المحاسب محمد سعدالله أحمد بأن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز على مستوى الأحياء، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، و رصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين.



الحملات التموينية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك (1)



الحملات التموينية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك (2)



الحملات التموينية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك (3)



الحملات التموينية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك (4)



الحملات التموينية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك (5)



الحملات التموينية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك (6)



الحملات التموينية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك (7)



الحملات التموينية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك (8)



الحملات التموينية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك (9)



الحملات بالإسكندرية (1)



الحملات بالإسكندرية (2)



الحملات بالإسكندرية (3)



الحملات بالإسكندرية (4)



الحملات بالإسكندرية (5)



الحملات بالإسكندرية (6)



الحملات بالإسكندرية (7)



الحملات بالإسكندرية (8)



الحملات بالإسكندرية (9)



الحملات بالإسكندرية (10)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



جانب من الحملات (4)



جانب من الحملات (5)



جانب من الحملات (6)



جانب من الحملات (7)



جانب من الحملات (8)



جانب من الحملات (9)



