"تعليم بورسعيد" يكرم الأولى على الجمهورية بالدبلومات الفنية التجارية

بورسعيد - محمد عزام

كرم أحمد والى وكيل ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الأربعاء، بديوان المديرية الطالبة "يمنى هشام محمد عبد الحميد" الحاصلة على الترتيب الأول على ‏مستوى الجمهورية فى شهادة الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات "منهجية الجدارات" تخصص فنى كاتب حسابات مهديا لها درع ‏المديرية للتميز وشهادة تقدير.‏



وأثنى وكيل المديرية على الطالبة "يمنى" وعلى تفوقها الدراسى لحصولها على مجموع 590 درجة من النهاية العظمى 600 درجة بنسبة نجاح ‏‏98.33 % موجها الشكر لوالدها الحاضر معها وأسرتها على الإهتمام والجهود المبذولة معها حتى وصولها لهذه المرتبة العلمية المشرفة لبورسعيد ‏والتفوق على مستوى الجمهورية.‏



كما كرم "والى" "أمل رمضان" مدير مدرسة زينب الكفراوى الثانوية التجارية للبنات لما يبذل من جهد طوال العام الدراسى 2021 – 2022، ‏والذى أسفر عنه حصول طالبات شهادة الدبلومات الفنية التجارية بالمدرسة على مراكز متقدمة على مستوى القطاع وعلى مستوى الجمهورية.‏



وقد قام وكيل المديرية بتكريم "طارق محسن" مدير إدارة التعليم الثانوى التجارى لما يبذل من جهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة ‏موجها له الشكر ولطاقم إدارته وأقسامها بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.‏





الأسرة ووكيل المديرية



الطالبة ووكيل المديرية



ام الطالبة ووكيل المديرية