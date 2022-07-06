"تعليم بورسعيد" يكرم الأولى على الجمهورية بالدبلومات الفنية التجارية

كرم أحمد والى وكيل ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الأربعاء، بديوان المديرية الطالبة "يمنى هشام محمد عبد الحميد" الحاصلة على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية فى شهادة الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات "منهجية الجدارات" تخصص فنى كاتب حسابات مهديا لها درع المديرية للتميز وشهادة تقدير.
وأثنى وكيل المديرية على الطالبة "يمنى" وعلى تفوقها الدراسى لحصولها على مجموع 590 درجة من النهاية العظمى 600 درجة بنسبة نجاح 98.33 % موجها الشكر لوالدها الحاضر معها وأسرتها على الإهتمام والجهود المبذولة معها حتى وصولها لهذه المرتبة العلمية المشرفة لبورسعيد والتفوق على مستوى الجمهورية.
كما كرم "والى" "أمل رمضان" مدير مدرسة زينب الكفراوى الثانوية التجارية للبنات لما يبذل من جهد طوال العام الدراسى 2021 – 2022، والذى أسفر عنه حصول طالبات شهادة الدبلومات الفنية التجارية بالمدرسة على مراكز متقدمة على مستوى القطاع وعلى مستوى الجمهورية.
وقد قام وكيل المديرية بتكريم "طارق محسن" مدير إدارة التعليم الثانوى التجارى لما يبذل من جهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة موجها له الشكر ولطاقم إدارته وأقسامها بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.
الأسرة ووكيل المديرية
الطالبة ووكيل المديرية
ام الطالبة ووكيل المديرية
تكريم الأولى على مستوى الجمهورية
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