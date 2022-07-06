تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الأحد.. تصل 95℅ بالسواحل و85℅ بالقاهرة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل أول أيام العيد، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الأحد كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 75-85

الصغرى 30-35

- الوجه البحرى:

العظمى 75-85

الصغرى 30-35

- السواحل الشمالية:

العظمى 90-95

الصغرى 55-65

- جنوب سيناء :

العظمى 50-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 40-45

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 25-30

الصغرى 10-15