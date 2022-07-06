تطورات حادث إشعال سيدة النار فى شقتها للتخلص من زوجها بمنطقة كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة لشقة اشتعل بها حريق في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعدما أشعلت ربة منزل النار بالشقة، في محاولة للتخلص من زوجها، بسبب سوء معاملته، مما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهمة استخدمت "الجاز" في إشعال الحريق بالشقة، وأغلقت باب الشقة على زوجها خلال نومه، حتى تحرقه النار، إلا أن الجيران ورجال الحماية المدنية تمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده، وتم نقل الزوج إلى المستشفى لإسعافه.

واستمع رجال المباحث لأقوال والدة الزوجة، وذكرت أن ابنتها أودعت لديها طفليها قبل الحادث، وأشارت أن خلافات اسرية تجمع ابنتها بزوجها المصاب، وأنه دائم التشاجر معها، والاعتداء عليها بالضرب.

كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من الجيران، وذكروا أنهم شاهدوا الزوجة المتهمة، مصابة بحروق، وادعت لهم إصابتها في الحريق، نتيجة تسرب غاز.

من جانبها، اعترفت المتهمة بحرق زوجها في كرداسة، أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، عقب القبض عليها، أنها قررت ارتكاب الجريمة نتيجة اعتياد زوجها الاعتداء عليها، وإساءة معاملتها، خاصة أنه مسجل خطر، بالإضافة إلى اعتياده سب والدتها.

وقالت المتهمة، إنها خططت لتنفيذ الجريمة، حيث جهزت كمية من الجازتستخدمه في الأعمال المنزلية، وأودعت طفليها لدى والدتها، ثم انتهزت فرصة نوم زوجها، وسكبت الجاز على محتويات الشقة، وأشعلت النار، ثم أغلقت الباب من الخارج، حتى لا تدع فرصة له للنجاة.

وأنكرت المتهة عقب القبض عليها ارتكاب الجريمة، وادعت أن سبب نشوب الحريق، تسرب غاز، إلا أن تحريات رجال المباحث كشفت ارتكابها الجريمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بحروق متفرقة بأنحاء جسده، نتيجة اشتعال حريق بشقته فى كرداسة.

انتقل رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأسفرت معاينة الشقة عن وجود شبهة جنائية، حيث تبين أن سبب اشتعال النيران إلقاء مادة مشتعلة على محتويات الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوجة المصاب متورطة فى إشعال النار بالزوج والشقة، لسوء سلوكه، واعتياده التشاجر معها والاعتداء عليها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، وأنها أصيبت خلال إشعال النار بالشقة، وذكرت أنها انتهزت نوم زوجها وارتكبت الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.