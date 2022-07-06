تزيين ودهان الطرق بمراكز ومدن الشرقية استعدادا لعيد الأضحى

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد القصوى، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفه على مدار اليوم للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بحملة نظافة وتجميل ودهانات للمزلقانات ومداخل القرى للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى لمدخل المركز استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات باستمرار أعمال النظافة وإزالة تراكمات القمامة بنطاق المدينة من جميع نقاط التجميع ونقلها إلى النقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحى بالخطارة.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف فوراً، فضلاً عن رفع كافة تراكمات القمامه بعدد من شوارع المدينة.

وكثفت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح الجهود لخطة التشجير الطريق السريع منيا القمح / بنها ودهان وتجميل التلتوارات وقص الأشجار ونظافة طريق منيا القمح / الزقازيق لإظهار الطريق بالمظهر اللائق وحفاظاً على الصورة الجمالية والحضارية لمدخل المدينة.



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