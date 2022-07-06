بيلاروسيا: واشنطن والاتحاد الأوروبى يستعدان للمواجهة مع موسكو ومينسك

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الاستخبارات، ونائب رئيس الأركان العامة البيلاروسية رسلان كوسيجين، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى لمواجهة مسلحة مع روسيا وبيلاروسيا، لأن العدوان الهجين عليهما لم يأت بثماره، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس الأركان العامة البيلاروسية: لقد بدأ الغرب يدرك أن الأساليب التقليدية للعدوان الهجين ضد بيلاروسيا وروسيا لا تحقق النتائج المرجوة منها.

وتابع نائب رئيس الأركان العامة البيلاروسية في هذا الصدد، لا تخفي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى حتى أنهما تستعدان لصدام مسلح مع بلدينا.