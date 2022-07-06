بدء تشغيل جهاز المحاكى بالأشعة المقطعية بمستشفى سوهاج الجامعى.. صور

سوهاج محمود مقبول

احتفلت جامعة سوهاج اليوم، ببدء تشغيل جهاز المحاكى بالأشعة المقطعية، بقسم علاج الأورام والطب النووى بالمستشفى الجامعى القديم، والذى تبلغ تكلفته ما يزيد عن 9 مليون جنيه، والنقابة العامة لأطباء مصر، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن تكلفة الجهاز بلغت ما يقارب من 9 ملايين جنيهاً بتمويل من لجنة مصر العطاء ونقابة أطباء مصر، بالإضافة إلى مساهمة الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة كانت سباقة فى إنشاء وحدة متطورة للعلاج الإشعاعى لخدمة أبناء الصعيد، وتأهيل عدد كبير من الأطباء على تقنيات الأجهزة الإشعاعية عالية الدقة والتى تعد الأفضل على مستوى الصعيد، معلناً عن وضع خطة مستقبلية لاستقدام عدد آخر من تلك النوعية من الأجهزة وتطوير الأقسام الداخلية والشروع فى افتتاح عيادات وعنايات متوسطة لأورام الأطفال، للقضاء على أى قوائم انتظار لتلك الفئة من المرضى، وللتخفيف عن كاهلهم عناء السفر وتكبد أموال طائلة للحصول على فرصة علاجية خارج المحافظة، موجهاً شكر لكل من ساهم فى ظهور هذا المشروع إلى النور وإحداث نقلة نوعية فى تقديم خدمات فريدة فى علاج الأورام بالصعيد وبمحافظة سوهاج على وجه الخصوص.

وبهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالناصر يس، كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين من أعضاء النقابة العامة والفرعية للأطباء البشريين، مثمناً الدور الكبير الذى يقوم به الأطباء فى نشر رسالتهم السامية للحفاظ على البشرية من الفناء، وتخفيف الآلام والمعاناة التى يشكوا منها المرضى على مدار الساعة، موضحاً أن الاحتفال اليوم باستلام وتشغيل جهاز المحاكى بالأشعة المقطعية والذى يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات الصعيد الجامعية، لافتاً إلى وجود خطة لإحداث نهضة كبرى لتغطية أى قصور فى المنظومة الصحية بسوهاج، تمثلت فى افتتاح المستشفى الجامعى الجديد، وتطوير عدد كبير من الأقسام ذات التخصصات المختلفة بالمستشفى القديم.

ومن جانبه ألقى الدكتور حسين خيري، كلمة مختصرة وجه فيها الشكر للدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، ولجميع القائمين على عملية جمع التبرعات لشراء تلك النوعية من الأجهزة الدقيقة المتطورة التى تخدم المرضى بشكل أفضل فى مجال علاج الأورام، مشيراً إلى أن الجهاز يعد الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المستشفيات الجامعية بالصعيد.

جدير بالذكر أن نهاية الاحتفالية شهدت عرض تقديمى تم من خلاله استعراض الإمكانات الطبية التى يقدمها الجهاز، أعقبها جولة تفقدية بقسم الأورام للتعرف على الجهاز والمميزات التى يقدمها فى مجال علاج الأورام.



صورة تذكارية بعد تشغيل الجهاز



نائب رئيس الجامعة ونقيب الأطباء



نظر عام للجهاز