اليونان تسجل أول حالة وفاة لطفل بالتهاب الكبد الغامض

وكالات

قالت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة لطفل في اليونان، مرتبطة بالتهاب الكبد الغامض، وقالت المنظمة: “دخل طفل يبلغ من العمر 13 شهرًا إلى عيادة الأطفال الخاصة بالمستشفي بسبب ارتفاع درجة الحرارة لمدة يومين. وأثناء الفحوصات، تم التأكد من إصابته بالتهاب كبدى حاد، وعلى الرغم من جهود الأطباء، توفي الطفل”.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 920 حالة من هذا القبيل في 33 دولة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك، وتم اكتشاف تفشي المرض في البداية في أوائل أبريل عندما أبلغت بريطانيا عن عشر حالات التهاب الكبد الغامض لدى أطفال أصحاء سابقًا تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

منذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن حالات في 33 دولة، معظمها من بريطانيا والولايات المتحدة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، احتاج 45 طفلاً إلى زراعة كبد ، وتوفي 18 طفلًا منهم.

عادةً ما يصاب الأطفال بالتهاب الكبد من عدة أسباب، بما في ذلك العدوى بفيروس التهاب الكبد A والتعرض لبعض الأدوية ، مثل الباراسيتامول.

لكن يعتقد العلماء الآن أن الزيادة في الإصابة بمرض التهاب الكبد قد تكون مرتبطة بـ فيروس كورونا أو فيروسات الغدد، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد السبب الجذرى.