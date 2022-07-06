اليسار الفرنسى يصوت لصالح سحب الثقة من الحكومة الجديدة

وكالات

صوت التكتل اليساري الفرنسي في الجمعية الوطنية لسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وأعلنت المجموعات السياسية قرارها اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من عرض حكومة بورن برنامجها.

وذكرت بورن من قبل أنها لن تطلب تصويتًا لمنح حكومتها الثقة بعد إعلان تشكيل الحكومة، وأعلن تكتل اليساريين، والاشتراكيين، والخضر، والشيوعيين، أن خطوتهم تأتي ردًا على رفض بورن التصويت على الثقة.

وأوضحوا أنه لم يكن هناك خيار غير التصويت لصالح سحب الثقة، احترامًا للبرلمان.

ويمكن أن ينظم التصويت بعد غد الجمعة، على أقرب تقدير.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى تعديلا وزاريا محدودا، الإثنين، بعدما خسر أغلبيته المطلقة في البرلمان الشهر الماضي.

وأبقى الرئيس ماكرون البالغ 44 عاما، والذي ينتمي لتيار الوسط، على وزير المالية برونو لومير، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا في مناصبهم.

وقرر الرئيس ماكرون الإبقاء على إليزابيت بورن (61 عاما) في رئاسة الوزراء، فيما تم تعيين وزير الصحة الفرنسي السابق أوليفييه فيران، متحدثا باسم الحكومة، ليحل محل أوليفيا جريجوار.

وكشفت وكالة بلومبرج للأنباء أن جريجوار ستنضم إلى وزارة الاقتصاد، حيث ستكون مسؤولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والسياحة، نقلا عن محطة "بي إف إم" التلفزيونية.

وتحل لوران بون محل كليمينت بون في منصب الوزيرة المفوضة لأوروبا، حيث كانت بون كبيرة خبراء الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.