القوات الجوية السعودية تنهي استعداداتها للمشاركة في مهمة حج هذا العام

أ ش أ

أنهت القوات الجوية الملكية السعودية استعداداتها وتجهيزاتها؛ للمشاركة في مهمة حج هذا العام، حيث تتمثل مهامها في إدارة المجال الجوي للمشاعر المقدسة، ومساندة الأمن العام والقطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في المتابعة الجوية.



وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في مهمة حج هذا العام العقيد الطيار الركن خالد بن عبد الله المطيري - في تصريح اليوم الأربعاء وفقا لوكالة ألأنباء السعودية - أن القوات الجوية تعمل مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية على متابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية وحركة المشاة ومراقبة منافذ العاصمة المقدسة ونقاط الفرز؛ لمنع تسرب مخالفي أنظمة الحج إلى المشاعر المقدسة، وذلك من خلال تسيير رحلات جوية على مدار الساعة بواسطة طائراتها العمودية، كما تدعم القوات الجوية، وزارة الإعلام في عملية النقل التلفزيوني لمناسك الحج.



وأضاف أن القوات الجوية تعمل على مساندة الأمن العام بعدد من الطائرات العمودية المجهزة بأحدث التقنيات على مدار الساعة، منوهًا بأن القوات الجوية مسؤولة عن تنظيم وإدارة ومتابعة الأجواء والإشراف على الحركة الجوية لجميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى.



وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المشاركة هو تحقيق الأمن والسلامة للحجاج والاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة قد تؤثر على سلامة الحجاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم المشاعر المقدسة.