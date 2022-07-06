العيد القومى للقاهرة.. كل ما تريد معرفته عن الإنتاج الزراعى فى جوهرة الشرق

كتبت: أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، بعنوان: "القاهرة".. الإنتاج الزراعى فى جوهرة الشرق"، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي، في 6 يوليو من كل عام تزامناً مع وضع القائد في جوهرة الصقلي حجر الأساس لمدينة القاهرة عام 969م، حيث تحتفل هذا العام بمرور 1053 عاماً على تأسيس قاهرة المعز التاريخية.

وتقع محافظة القاهرة على الضفة الشرقية لنهر النيل، وتعتبر من المحافظات المصرية ذات المدينة الواحدة وهى المحافظة الأولى فى إقليم القاهرة الكبرى، كما تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 3085 كم2.

وتتكون المحافظة من 4 مناطق : المنطقة الشمالية ( 8 أحياء )، المنطقة الشرقية(9 أحياء)، المنطقة الغربية ( 9 أحياء)، والمنطقة الجنوبية ( 12 حي)، ويبلغ عدد سكان المحافظة 10,1 مليون نسمة.

ووصف المؤرخون مدينة القاهرة بأنها مدينة السحر الشرقي أو جوهرة الشرق نظراً لجمالها وعراقتها، كما اتخذت المحافظة الجامع الأزهر شعاراً لها والذى يعد منارة الإسلام ومنبره في العالم أجمع.

ويبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمخافظو: 20617 ألف فدان، ويتنوع بها الإنتاج النباتي: المحاصيل الحقلية: الذرة ـ البرسيم ـ قصب السكر ـ الشعير ـ القمح، ومحاصيل الفاكهة: الموالح ـ العنب ـ المانجو ـ الجوافة ـ الرمان ـ الزيتون ـ الكمثرى ـ المشمش ـ التفاح.

وبالنسبة للإنتاج الحيواني، يوجد بالمحافظة 59 مزرعة ماشية، و17 مزرعة خيول، والثروة الداجنة، يبلغ عدد مزارع الإنتاج الداجني: 24 مزرعة، كما تبلغ إنتاجية بيض المائدة: 770 ألف بيضة، لإجمالى إنتاج: 517 ألف طائر( رومي – بداري التسمين).

وفيما يتعلق بالثروة السمكية، أهم الأسماك: القراميط – البلطي – البياض – مبروك الحشائش – الشيلان.

يضم القطاع الزراعي في محافظة القاهرة: 12 جمعية تعاونية ومتعددة الأغراض، و63 محل للإتجار في المبيدات، 95 محل للإتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية، و 4 صوامع وبناكر لتجميع القمح، 197 مصنع وشركة لإنتاج الأعلاف وإضافات الأعلاف، فضلا عن مركز لتجميع الألبان.