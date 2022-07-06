جاء ذلك في تصريح بثته وكالة الأنباء الصينية للرد على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدفع هولندا لمنع الشركة الهولندية (أيه أس أم أل) القابضة من بيع أنظمة التصوير الضوئي الأكثر تقدمًا إلى الصين.

وأوضح جيان أن هذا مثال آخر على إساءة استخدام الولايات المتحدة لقوتها الوطنية والاعتماد على الهيمنة التكنولوجية للانخراط في الدبلوماسية القسرية، وقال إنه في السياق الحالي للعولمة، قامت الولايات المتحدة مرارًا بالتسييس والاستغلال والتوجيه الأيديولوجي بشأن التكنولوجيا والقضايا الاقتصادية والتجارية، وفرضت "حصارًا تكنولوجيًا" على الدول الأخرى، الأمر الذي سيجعل هذه الدول تدرك أن الاعتماد فقط على الولايات المتحدة للحصول على التكنولوجيا لن يحقق نفعا.

وأضاف أنه يأمل في أن تتمسك الأطراف المعنية بمواقفها الموضوعية والحيادية، وأن تمضي قدما وفقا لمصالحها طويلة الأجل ومبدأ السوق العادلة والمنصفة، وأن تتخذ القرارات بشكل مستقل.