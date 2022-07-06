الصحة المغربية تدعو المواطنيين لتلقي الجرعة المعززة بشكل عاجل

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قال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة المفربية معاذ المرابط، إن الوزارة تدعو المواطنين باستمرار إلى تلقي الجرعة المعززة بشكل عاجل.

وأضاف المرابط - خلال مؤتمر صحفي لتقديم الحصيلة الشهرية المتعلقة بالحالة الوبائية لفيروس كورونا في البلاد خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 4 يوليو - أن وزارة الصحة تدعو أيضًا كل الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة والبالغين 18 سنة فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة إلى أخذ جرعة تذكيرية من اللقاح المضاد لكورونا بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة المعززة.

وأوضح أن كل هذا من أجل الرفع من مستوى المناعة لخفض احتمال الإصابة بالنوع الوخيم للفيروس، منوهًا بأن المغرب يشهد منذ 6 أسابيع الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع لفيروس (SARS-CoV-2) والموجة الثانية لأوميكرون.

ولفت إلى أن آخر تقارير مختبرات الرصد الجينومي تفيد أن المتحور الفرعي (BA.5) هو السائد بنسبة 70.5%، يليه (BA.2) بـ23% فمتحورات فرعية أخرى لأوميكرون بـ6%.

وتابع أنه خلال هذه الموجة، استقر هذا المؤشر بالأسبوعين الأخيرين في 22.6%، كما أصبح مؤشر توالد الحالات يساوي واحد، مشيرا إلى أن هذا يعني احتمال بلوغ مرحلة الذروة، حيث توجد جميع جهات المغرب في المستوى الأحمر المرتفع للعدوى.