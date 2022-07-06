السيطرة على حريق هائل بالسوق التجارى بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع الأهالى من السيطرة على حريق هائل شب بعدد من الأكشاك بالسوق التجارى بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن الإسماعيلية يفيد بتلقيه بلاغا باندلاع حريق بعدد من الأكشاك التجارية بشارعى السويس والتحرير بالسوق التجارى بالقنطرة غرب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم الدفع بـ١٠ سيارات حماية مدنية وإطفاء وتدخل سريع برئاسة اللواء خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية كما تم الدفع بـ٩ سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، ونجحت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع أهالى القنطرة غرب من السيطرة على الحريق بعد أن التهم عدد كبير من الأكشاك وكميات كبيرة من البضائع.

وخلال عملية الأطفاء أصيب ٩ أشخاص بحالات اختناق أثناء مشاركتهم فى إخماد الحريق تم نقل ٦ منهم إلى مستشفى القنطرة غرب المركزى وحالتهم مستقرة وتم إسعاف ٣ مصابين آخرين فى مكان الحريق.

كما نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل وصولها إلى سوق الحى التجارى الكبير والعمارات السكنية والمنشآت الموجودة بجوار الحريق.

وانتقل إلى مكان الحريق اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وقيادات المديرية والمحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائى.