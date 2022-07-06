السيطرة على حريق فى 8 أحواش ماشية بقرية الدير بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، حريق داخل عدد من أحواش الماشية بقرية الدير مما أتى على كافة محتوياتها من رؤوس ماشية وعجول وأغنام، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين بين الأهالى أو خسائر بشرية، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى 8 أحواش ماشية بقرية الدير فى مدينة إسنا جنوب الأقصر، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وأشرف على السيطرة على النيران الدكتور محمد الرشيدى مدير الإدارة البيطرية بإسنا، وتبين أن الحريق تسبب فى تفحم 28 عجل بقري صغير وكبير و130 رأس غنم و2 عجول كبيرة و3 حمير كانت داخل أحواش الماشية الثمانية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من المقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بنشوب حريق بعدد من أحواش المواشي بقرية الدير التابعة لمركز ومدينة إسنا، ما أسفر عن نفوق 43 رؤوس ماشية، وانتقل على الفور لمكان الحريق المقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والنقيب عمرو غنيم، والنقيب اسلام حموده، والنقيب محمد الحطايبي، والرائد محمد رجب الخويسكي، والنقيب أحمد الطنوبي ضباط وحدة الحماية المدنية بإسنا، والدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة الطب البيطري بإسنا.

وعقب السيطرة على الحريق وفحص أحواش الماشية التى التهمتها النيران، تبين أن الحريق أسفر عن حريق 9 أغنام ملك "صلاح.ع"، و2 حمار و2 عجلة بقري عشار و2 بقرة و2 عجل بقرى و6 أغنام ملك "عرفه.ع.س"، و5 عجل بقرى كبير و2 عجل بقرى صغير و15 غنم ملك "عبد الرحيم.ج"، و5 أغنام ملك "طه.أ.س"، 11 أبقار عجول و22 أغنام ملك "ناصر.ع.أ"، و10 أبقار و11 غنم ملك "محمد.ت.ع"، و14 أبقار و38 غنم ملك "رمضان.ع.أ"، و13 أغنام وحمير ملك "جلال.ا.أ".

وقال الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة الطب البيطري بإسنا، أنه تم معاينة الاحواش بقرية الدير وحصر عدد رؤوس الماشية التي التهمتها النيران وسوف يتم التخلص منها بالطرق الصحية المتبعة بعد إنتهاء الإجراءات القانونية اللازمة وقرار النيابة العامة، حيث تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ اللازم.