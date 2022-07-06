اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: "معندناش ثروات ومفيش إلا الرمل والرخام والحجر الجيرى"

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:41 ص
الرئيس السيسي: "معندناش ثروات ومفيش إلا الرمل والرخام والحجر الجيرى" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لا تملك ثروات، قائلا: "معندناش ثروات.. وبقولكم كلكم.. علشان محدش يتوهم أنه في الدولة المصرية ثروات.. جبت شيخ التنقيب وكان عنده 85 سنة.. بقوله ايه اخبارنا على خريطة الثروة المعدنية؟.. قالى عندنا 3 حاجات.. وأنا لما بتكلم عن ثروة يعنى حجم هائل.. وعلشان يبقي عندك كميات كبيرة تمثل دخل ريعي.. واللى عندنا رمل ورخام وحجر جيري.. وكل الناس المعنية بهذا الأمر يردوا عليا ويقولوا غير ده". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية": "مفيش غير العمل وتدور على الأفكار وتطورها وتشتغل عليها علشان تغير حياة الناس وتعظم دخولها.. ماشيين بالمسارات اللى بتعبروها جيدة مش كافية.. لان عدد السكان كتير والطلب لتحسين الدخول كبير".
 
 

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى

اخبار الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي

مشروعات مصر الرقمية

وزارة الاتصالات

بوابة مصر الرقمية



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى: لدينا 18 كلية حكومية معنية بدراسة التكنولوجيا الحديثة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:27 ص

الرئيس السيسي: ثقافة التعليم اللى احنا ماشين بيها محتاجة تطوير وتعديل

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:24 ص

وزير الاتصالات: مصر تتصدر المركز الأول إفريقيا فى سرعة الإنترنت الثابت

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:17 ص

الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن تطوير قصر السلطان حسين كامل

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:15 ص

الرئيس السيسى يشهد افتتاح قصر السلطان حسين كامل للإبداع والتحول الرقمى

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:14 ص

الرئيس السيسي يشهد افتتاح 7 مراكز "إبداع مصر الرقمية" فى المحافظات

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:11 ص

الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن مراكز إبداع مصر الرقمية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:10 ص

الرئيس السيسي يفتتح مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:00 ص

الرئيس السيسي يفتتح متحف البريد المصرى بالقاهرة بعد تطويره

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:53 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة