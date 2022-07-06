الرئيس السيسي: "عاوز أبنى إنسان حقيقى يعرف قدراته الحقيقية"

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة نظم تقييم الطلبة عال، مضيفا: لما جينا اتكلمنا في الموضع ده مع الدكتور خالد من 5 سنين قلت بتتكلموا عن المجاملة أو الرشوة الموجودة في تعليمنا.. اعمل نظم مختلفة لتقييم الناس.. قلنا نبدأ بكلية الطب علشان الناس المسؤولة عن حياة الناس في مصر يبقا مستوى التقييم قريب ما أمكن من الحقيقة".

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية:" الموضوع - تطوير بلدنا وتطوير مستوي التعليم فيها - ده يتكلف كتير.. وييجي حد يقولى عاوزين نأكل وسيب البلد دي على كده وتطلع اللى تطلعه.. والله هقف قدام ربنا وهيكلمني واقوله انا عملت كده ليه؟.. علشان اعمل إنسان حقيقى في البلد دي ويعرف قدراته الحقيقية.. بدل ما يقولك كتبت ومدونيش أو كتبت وادوني اكتر بعمل شفافية "يتحدث عن نظام الامتحانات فى كلية الطلب".. وأكافح اى تجاوز".