الرئيس السيسى يشهد افتتاح قصر السلطان حسين كامل للإبداع والتحول الرقمى

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح قصر السلطان حسين كامل للإبداع والتحول الرقمي في محافظة القاهرة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة نصر.

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، متحف البريد المصري بالقاهرة بعد تطويره.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أفتتح 3 محطات للإنزال البحرى بمناطق رأس غارب والزعفرانة، وسيدي كرير.

كما افتتح الرئيس السيسي، أيضا مركز البيانات الإقليمي للشركة المصرية للاتصالات في القاهرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق صباح اليوم الأربعاء، "منصة مصر الرقمية" بشكل رسمي.