الرئيس السيسى: "وزير التموين اتهاجم واتقاله إنت مين عشان تغير مزاج المصريين"

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إعادة صياغة الإنسان يتطلب إجراءات كتيرة جدا وموارد، متابعا: "الناس هاجمت الدكتور على المصيلحي وزير التموين لما اتكلم عن تطوير وأبحاث.. وقالوله انت مين علشان تغير مزاج المصريين؟!".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "أنت مين هو ده النقاش اللى بنطلقه؟.. أنا مش بدافع عن الدكتور على.. أنا بفكر ازاى واللى عاوز يتصدى لنقاش حقيقي للدولة المصرية لازم يكون بنى سياق فكرى كامل عن الدولة المصرية.. وكأن الناس اللى موجودة هنا مقصرة.. لأ الموضوع على بعضه".