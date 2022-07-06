وأضافت زاخاروفا- في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، " يتوجه الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى مجموعة العشرين للحديث عن موقع العالم الآن .. مع الأخذ في الاعتبار أن مجموعة العشرين تهتم بشكل أساسي بقضايا الاقتصاد والتمويل والأنشطة الاقتصادية، فإن هناك ما يمكن الحديث عنه ".

ومن المتوقع أن يُعقد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين غدا الخميس، وبعد الغد الجمعة، في جزيرة بالي الإندونيسية.