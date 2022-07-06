اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:39 م
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الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة يهنئ القيادات المحلية والتنفيذية بعيد الأضحى

الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:12 م
الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة يهنئ القيادات المحلية والتنفيذية بعيد الأضحى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل
كتب: محمد الأحمدى

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قدم الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، التهنئة بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، للقيادات المحلية والتنفيذية لحى شرق مدينة نصر.

وزار نيافته وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة القطاع العميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر، بمقر الحى، حيث قدم التهنئة بالأعياد، وزار للتهنئة أيضًا قسم أول مدينة نصر، وكان فى استقباله، العميد هيثم التهامى مأمور القسم وقياداته.

وفى سياق متصل، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:
 
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .. بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أعمق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مصلين أن يعينكم الله على تحقيق مزيد من النجاح والإنجاز في تنمية بلادنا ومجابهة التحديات المختلفة في مسيرة الوطن، وأن ينعم عليكم بالصحة والقوة، ويبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في مختلف المناحي لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقها المصريون. 
 
واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تهنئته للرئيس قائلاً: "دمتم محروسين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".
 
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الاضحى المبارك

اسقف شرق الماظه

كنائس قطاع الماظه



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