اصطدام قطار "القاهرة طنطا" بمقطورة جرار زراعى دون إصابات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

اصطدم منذ قليل، قطار 551 القادم من القاهرة إلى طنطا بمقطورة جرار زراعى صغير ما بين محطتى سمادون وأشمون بمركز أشمون، ولم تحدث ثمة إصابات بشرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد اصطدم قطار 551 القادم من القاهرة إلى طنطا بمقطورة جرار زراعى صغير ما بين محطتى سمادون وأشمون بمركز أشمون، ولم تحدث ثمة إصابات بشرية، ولم تتوقف حركة القطارات سوى دقائق، وتم عودة الحركة بشكل طبيعى.