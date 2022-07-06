وأشار الاستطلاع، الذى أجرته جامعة مونماوث الأمريكية ونشرت نتائجه اليوم، إلى أن غالبية المشاركين فى الاستطلاع ذكروا أن ما تتخذه الحكومة الفيدرالية من إجراءات أضرت بهم وأن سياسات الإدارة الأمريكية لا تعود بالنفع على الطبقة الوسطى فى المجتمع.

وذكر 42%، أو 4 من كل 10 أشخاص، من المشاركين أنهم يكافحون من أجل مواصلة تحمل الأعباء المالية بينما ذكر أقل من النصف، 47%، أن وضعهم المالى الراهن مستقر و9% فقط قالوا إن وضعهم يتحسن.

ويأتي هذا الاستطلاع بزيادة 18 نقطة عن استطلاع أجرته نفس الجامعة فى العام الماضى حين ذكر 24% من المشاركين فى الاستطلاع أنهم يتعرضون للضغوط الاقتصادية.