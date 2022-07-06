ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة سلوفينسك قوله :"لقى مدنيان مصرعهما أمس وأصيب سبعة آخرون في قصف روسي واسع النطاق على مدينة سلوفينسك بمنطقة دونيتسك."

وبشكل عام، منذ بدء التدخل الروسي، قُتل ما مجموعه 17 مدنياً وأصيب 67 أخرون في سلوفينسك، بينما تم إجلاء ما مجموعه 144 مدنياً أمس، بينهم 20 طفلاً.

كما أعلنت إدارة ولاية ميكولايف الإقليمية، أن القوات الروسية قصفت يوم أمس منطقة ميكولايف بكثافة، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وتدمير أهداف عسكرية ومدنية .

وتابعت " منطقة ميكولايف، تعرضت للقصف أمس، وقُتل مدني واحد في قصف روسي لقرية زاسيليا في مجتمع بيرفومايسك كما تعرضت قرية نخيان لنيران القصف، وبحسب المعطيات الأولية، قتل مدني آخر".

وبالإضافة إلى ذلك، فتح الجانب الروس النار على مناطق في أوتشاكيف بينما في كوتسوروب، اشتعلت النيران في العشب الجاف نتيجة القصف الروسي، كما تضرر برجان لنقل الطاقة بين المستوطنات واشتعلت النيران في حقول المحاصيل في قرية كفيتنيفي التابعة لبيرفومايسك.

ويوم أمس، أطلقت القوات الروسية، صواريخ على مدينة ميكولايف، ونتيجة لذلك، تم تدمير قاعة ثقافية بالكامل وتضرر هدف عسكري وسبعة منازل سكنية.