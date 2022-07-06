اليوم السابع
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أهم التفاصيل حول مشروع تبطين الترع فى الوقت الحالى

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:00 ص
أهم التفاصيل حول مشروع تبطين الترع فى الوقت الحالى تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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" مشروع تبطين الترع" من أهم المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا و تولى له الدولة أهمية كبيرة، فبجانب توفيره للمياه فهو يعملعلى تحسين البيئة المحيطة بالترفع والمصارف.
 
 
1- تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5428 كيلو متر بمختلف المحافظات .
 
2- جارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4182 كيلومتر .
 
3- تم توفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2771 كيلو متر تمهيدا لطرحها للتنفيذ .
 
4- تصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى اليوم 12062 كيلومتر .
 
5-  تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى 73 كيلومتر.
 
6- المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.

تبطين الترع

تأهيل الترع

الترع

التبطين



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