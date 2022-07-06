أمين عام مساعد الجامعة العربية: قدمنا 90 منح لطلاب من 25 دولة إفريقية هذا العام

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، محند صالح لعجوزى، مدير الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، أن الصندوق قدم 90 منحة دراسية لطلبة من 25 دولة إفريقية يدرسون بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبنها والأزهر في المجالات العلمية كالطب والهندسة وطب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي وهندسة البترول خلال العام الجارى، وذلك وفقا لتعليمات الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وأضاف أن الصندوق نفذ 13 برنامجا تدريبيا استفاد منها 400 متدربا من 33 دولة إفريقية، منها تنفيذ 6 دورات تدريبية بجمهورية السودان في مجالات الأمن الغذائي للنساء المعيلات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والتمكين الإقتصادي للمرأة استفادت منها 155 متدربة سودانية، وذلك بالتعاون مع منظمة حواء للمجتمع المدني بالسودان،

كما نفذ الصندوق بنيروبي، بحسب لعجوزى، برنامج تدريبــي لصالح جمهورية كينيا لـ170 مهندسا وباحثا في مجال "البترول والتعدين" بكل من جامعات چومو كينياتا للزراعة و التكنولوچيا و جامعة نيروبي و جامعة پان افريكان، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم الكينية و مركز بحوث و تطوير الفلزات التابع لوزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية.

وأضاف الأمين العام المساعد أنه تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بجمهورية جيبوتي إحداهما في مجال حل النزاعات والتفاوض والأخرى حول دبلوماسية الدول الصغيرة استفاد منهما 30 من الكوادر الدبلوماسية الچيبوتية و الكوادر العليا من العاملين بالمؤسسات العامة،

وأوضح أنه تم تنفيذ دورة تدريبة بالمعهد المصري للدراسات الدبلوماسية لصالح 31 من الكوادر الدبلوماسية الإفريقية من العاملين بسفاراتهم بجمهورية مصر العربية من الدول الإفريقية التالية: أنجولا وبروكينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا وغينيا الإستوائية وكينيا ومالاوي ومالي وموريتانيا وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والسنغال وسيراليون وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.

وأشار إلى تنفيذ دورة تدريبية حول "طرق الري الحديثة " خلال الفترة من 26 يونيو إلى 6 يوليو 2022 لصالح 14 مهندس زراعي من 13 دولة إفريقية وذلك بالتعاون مع كل من الإتحاد الإفريقي - مكتب الحبوب الغذائية وتنمية البحوث الزراعية في المناطق شبه القاحله SAGRAD ، و المركز الاقليمي للتدريب و الدراسات المائية التابع لوزارة الموارد المائية والري بالقاهرة ، بمدينة السادس من اكتوبر.

ويعتزم الصندوق تنفيذ برنامج تدريبي مؤلف من 8 دورات تدريبية في مجال أورام الجهاز الهضمي والمناظير بجمهورية تنزانيا الإتحادية من خلال إيفاد مجموعة من الأطباء لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة بكل من دار السلام و زنزبار، وذلك خلال شهر سبتمبر 2022.

ومن المقرر تنفيذ برنامج تدريبي في مجال الري بإعادة تدوير المياة يتم بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي لصالح الكوادر الإفريقية الفرانكوفونية يتم تنفيذه بالمملكة المغربية في الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح لعجوزى أنه جاري التنسيق لتنفيذ برنامج تدريبي من 3 دورات تدريبية لصالح الكوادر الطبية العليا الإفريقية تنفذ بالمملكة الأردنية أواخر العام الحالي.