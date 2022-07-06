أسقف عام المحلة الكبرى يترأس قداس كاتدرائية السيدة العذراء بعد تنصيبه

كتب: محمد الأحمدى

ترأس الأنبا إغناطيوس القداس الإلهى من كاتدرائية القديسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، وذلك بعد تنصيبه أسقفا عاماً للمحلة الكبرى.

وشهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء أمس، بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبرى، مراسم تنصيب الأنبا إغناطيوس أسقف عام إيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأنبا صليب أسقف ميت غمر وبلاد الشرقية وتوابعها، الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية والعسكرية والدينية بالمحافظة.

وخلال كلمته قدم محافظ الغربية التهنئة للأنبا أغناطيوس، والذى اعتبره خير خلف للراحل نيافة الأنبا كاراس، الذى ترك بصمة فى قلوب أهالي المحلة والغربية، مسلميها قبل مسيحيها، كما قدم الشكر لنيافة الأنبا صليب الذى قاد المطرانية خلال الفترة السابقة، مؤكداً أنه لا فرق بين مسلم ومسيحي في الجمهورية الجديدة، فالشعب المصري شعب واحد، نفرح فيه جميعاً بما حققناه من إنجازات في الجمهورية الجديدة، جمهورية الإنسان التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه رحب الأنبا أغناطيوس بالمحافظ والحاضرين، كما قدم كل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية والذى يتمتع الجميع في عهده بالمحبة والسلام في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا في كلمته للأثر الطيب الذي تركه نيافة الأنبا كاراس على شعب المحلة ، متمنيا أن تكون بداية رعايته للكنيسة استكمالا لدور نيافته في خدمة الكنيسة وشعبها.

وخلال مراسم التنصيب استمع الحضور إلى كلمات صادقة وواعظة من أساقفة المجمع المقدس، رحبوا خلالها بالأنبا أغناطيوس متمنيين له ولشعب مدينة المحلة الخير والسعادة.



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فريق الكشافة