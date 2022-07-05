79 مدرسة ثانوى بالقليوبية تتلقى طلبات الالتحاق بالصف الأول الثانوى العام

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزار التربية والتعليم بالقليوبية، أن المدارس الثانوية بدأت فى تلقى طلبات القبول للصف الأول الثانوي، وذلك اعتبارا من يوم السبت الماضي وسوف تستمر في تلقي الطلبات حتى الخميس الموافق 4/8/2022، بمختلف المدارس الثانوية العامة وذلك للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية المهنية من مدارس محافظة القليوبية فقط "دور أول" لعام 2021/2022 وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس، موضحة أنه تم اختيار المدارس الأتية لتلقي الطلبات وذلك وفقا للإدارات التعليمية الأتية:

* إدارة بنها التعليمية 23 مدرسة:

- مدرسة بنها الثانوية بنات بمركز التجمع ناصر الإعدادية.

- مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمركز التجمع ابن خلدون الابتدائية.

- مدرسة مصطفي كامل الرسمية المتكاملة لغات بمركز التجمع بنها الحديثة.

- مدرسة دملو الإعدادية الثانوية المشتركة بمركز التجمع الشهيد محمود عزازى بدملو.

- مدرسة الدكتور عبد الحليم نور الدين الثانوية المشتركة بمركز تجمع أحمد زويل.

- مدرسة الشهيد أشرف كامل هادي الثانوية بمرصفا بمركز تجمع الإعدادية بنات بمرصفا.

- مدرسة بتمدة الثانوية العامة بمركز تجمع مجمع بتمدة الابتدائية.

- مدرسة بنك القليوبية الوطنى الثانوية بنين بمركز تجمع أنس بن مالك.

- مدرسة بنها الثانوية بنين بمركز تجمع الرياضية.

- مدرسة الشهيد جابر عبد الحميد جابر بطحلة بمدرسة طحلة الاعدادية بنين.

- مدرسة الشهيد محمد نجيب محمد الحارثي الثانوية بنات بمدرسة طحلة الإعدادية بنين.

- مدرسة الشموت الثانوية العامة بمركز تجميع الشهيد علاء الحبشي.

- مدرسة الشهيد محمد البرعي الشيمي الثانوية بسندنهور بمركز تجميع سندنهور الإعدادية.

- مدرسة كفر بطا الثانوية بمركز تجميع كفر بطا الإعدادية.

- مدرسة شبلنجة الثانوية بنين ومدرسة السادات الثانوية المشتركة بشبلنجة بمركز تجميع سمير ناصف.

- مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بنين.

- مدرسة الشهيد ملازم أول إبراهيم محمد إبراهيم العسكرية بمركز تجمع المنشية الإعدادية.

- مدرسة منصور محمد بدار الثانوية.

- مدرسة دجوى الثانوية المشتركة.

- مدرسة كفر الأربعين الثانوية.

- مدرسة أحمد زويل الرسمية لغات.

- مدرسة ميت راضي الثانوية.

- مدرسة الرياضية الثانوية ببنها.

· إدارة قها التعليمية 4 مدارس:

- مدرسة قها الثانوية المشتركة ومركز التجمع مدرسة أسامة نصار الابتدائية.

- مدرسة أجهور الثانوية بنات ومركز التجمع مدرسة مجمع أجهور الابتدائى.

- مدرسة سنهرة الثانوية المشتركة ومركز التجمع مدرسة عاطف صدقي الابتدائية.

- مدرسة الرحاب الثانوية المشتركة ومركز التجمع مدرسة الشهيد خالد حسنين للتعليم الأساسى.

* إدارة كفر شكر التعليمية 5 مدارس:

- مدرسة الشهيد أحمد فؤاد الثانوية بنين ومركز التجمع الشهيد محمد جمال الابتدائية.

- مدرسة كفر شكر الرسمية لغات ومركز التجمع مدرسة الحرية الابتدائية.

- مدرسة كفر شكر الإعدادية بنات (25 يناير الرسمية) مكان التجمع كفر شكر الابتدائية الجديدة.

- مدرسة الدكتور محمود مصطفي الثانوية بنات ومركز التجمع الدكتور مصطفي خليل الثانوية بنين.

- مدرسة المنشأة الكبري الثانوية المشتركة ومركز التجمع مدرسة المنشأة الإعدادية المشتركة.

إدارة شرق شبرا الخيمة مدرسة واحدة:

- مدرسة الشهيد محمد عشري الابتدائية.

* إدارة الخصوص التعليمية مدرسة واحدة:

- مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية.

* إدارة القناطر الخيرية التعليمية 3 مدارس:

- مدرسة القناطر الثانوية بنات.

- مدرسة عمرو موسي الثانوية بنين.

- مدرسة حسن أبو بكر الثانوية الرسمية لغات.

* إدارة طوخ التعليمية 18 مدرسة:

- مدرسة الشهيد خالد المغربي مركز التجمع فؤاد محي الدين التجارية.

- مدرسة طوخ الرسمية لغات مركز التجمع فؤاد محي الدين التجارية.

- مدرسة ميت كنانة بنات مركز التجمع ميت كنانة الثانوية بنين.

- مدرسة الشهيد حسن على رشوان مركز التجمع المشير أحمد إسماعيل.

- مدرسة الشهيد محمود عماد دغش مركز التجمع مدرسة بلتان الرسمية لغات.

- مدرسة الشهيد عبد الرازق السعيد يحيي مركز التجمع مدرسة زاوية بلتان الابتدائية 1.

- مدرسة إمياي الثانوية بمركز تجميع مؤسسة إمياي1.

- مدرسة العمار الثانوية بمركز تجميع عمر بن الخطاب العمار.

- مدرسة الشهيد محمد عادل حلاوة بمركز تجميع العسال الابتدائية.

- مدرسية الشهيد محمد جمال الأكشر بمدكز تجمع مدرسة طوخ الصناعية.

- مدرسة كفر منصور.

- مدرسة كفر العمار.

- مدرسة كوم الأطرون.

- مدرسة العبادلة.

- مدرسة ميت كنانه بنين.

- مدرسة كفر الجمال.

- مدرسة طوخ الخاصة.

- مدرسة بلتان الرسمية.

*إدارة غرب شبرا الخيمة مدرسة واحدة:

- مدرسة شبرا الخيمة للتعليم الأساسي.

• إدارة قليوب التعليمية 13 مدرسة:

- مدرسة الشهيد وليد إسماعيل عطية الثانوية بنين.

- مدرسة قليوب الثانوية بنات.

- مدرسة الشهيد علاء حسن أبو سليم الثانوية بنات.

- مدرسة سنديون الثانوية المشتركة.

- مدرسة طنان الثانوية بنين.

- مدرسة طنان الثانوية بنات.

- مدرسة بلقس الثانوية بنين .

- مدرسة سميحة صدقي الثانوية بنات.

- مدرسة عبد الحليم مأمون الثانوية المشتركة.

- مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة.

- مدرسة صنافير الثانوية المشتركة.

- مدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي الرسمية للغات.

- مدرسه قليوب الرسمية للغات.

• إدارة الخانكة التعليمية 10 مدارس:

- مدرسة الشهيد أحمد عبد النبي الثانوية بنات والخانكة الإعدادية بنات 2 ومركز التجمع مدرسة الخانكة الإعدادية بنات 1.

- مدرسة عاصم سيد الإعدادية بنات ومركز التجمع البولاقي تعليم أساسي بنين.

- مدرسة أبو زعبل الثانوية المشتركة ومركز التجمع فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.

- مدرسة عمار بن ياسر ومركز التجمع محمد صالح جبارة.

- مدرسة الشهيد أحمد راضي الزياتى الثانوية المشتركة ومركز التجمع مدرسة عائشة بنت أبي بكر.

- مدرسة محمد صبري عرفة ومركز التجمع مجمع القلج الابتدائية.

- مدرسة المنايل الثانوية المشتركة ومركز التجمع مدرسة المنايل الإعدادية المشتركة.

- مدرسة الشمس الرسمية للغات ومركز التجمع الرسمية الإعدادية المشتركة.

- مدرسة محمد جودة الثانوية بنين ومركز التجمع مصر الحديثة الابتدائية بنين.

- مدرسة عمر بن عبد العزيز ومركز التجمع عمرو بن العاص