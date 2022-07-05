3 مليارات جنيه ضرائب ورسوما بجمارك السخنة خلال يونيو الماضى

كتب - أحمد يعقوب

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السخنة، قامت بالإفراج عن مشمول 7 آلاف و812 شهادة جمركية وارد نهائي خلال يونيه الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وقطع غيار السيارات».

أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 671 مليونًا و688 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 2 مليار و391 مليونًا و625 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن إدارة الصادر بجمارك السخنة، قامت خلال يونيه الماضى بتصدير مشمول 1513 بيانًا جمركيًا بإجمالى 13240 حاوية، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و285 مليونًا و557 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 2 مليون و802 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال يونيه الماضى بلغت 3 مليارات و63 مليونًا و314 ألف جنيه.