يمنى عياد بطلة برونزية الملاكمة: "المرة الجاية هاخد الذهب".. لايف

دمياط - فريق محافظات

حققت اللاعبة يمني عياد الميدالية البرونزية في الملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط، والمقامة حاليا لمقامة فى مدينة وهران الجزائرية، والتى حصدت مصر خلالها أكثر من 23 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب.

"اجتهدت كتير وكان نفسي أحقق ميدالية ذهبية" بدأت اللاعبة يمني عياد ابنة محافظة دمياط حديثها لليوم السابع بهذه العبارة، مشيرة إلي أنها شاركت للمرة الأولى دوليا في تلك البطولة.

واستكملت صاحبة الميدالية البرونزية في الملاكمة حديثها قائلة: " هدفي هو بطولة العالم، واسعي لتحقيقه، واعد مصر بتحقيق ميدالية ذهبية البطولة القادمة.

وذكرت أيضا قائلة: " الإمكانيات كانت سببا في هزيمتي من بطلة العالم في المباراة قبل الاخيرة، تعلمت كثيرا من هذه المباراة وسيكون هذا الأمر دافعا لي في مسيرتي مع هذه اللعبة، مضيفة :"احببت لعبة الملاكمة لأنها لعبة أولمبية، والحمد لله أنا أول فتاة في مصر تحقق ميدالية في لعبة الملاكمة وبإذن الله هكون أول فتاة تحقق البطولة ودعم أهل بلدي كان سبب في تحقيق الإنجاز ده، والحمد لله كنت قد المسؤلية".

أنهت بطلة مصر حديثها قائلة: " تعرضت لكثير من الانتقادات في بداية مشواري، ولكني الان وصلت لاول خطوة نحو هدفي، رسالتي للجميع لا تيأسوا كونوا مؤمنين بقدراتكم لا تتاثروا بالرسائل السلبية"

وتمكنت اللاعبة يمني عياد من تحقيق الميدالية البرونزية في لعبة الملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط، بعد تغلبها على بطلة لبنان، وكذلك بطلة اسبانيا قبل أن تتعرض للهزيمة علي يد بطلة العالم اللاعبة التركية في المباراة قبل الأخيرة لتصبح أول فتاة مصرية تحقق ميدالية في لعبة الملاكمة