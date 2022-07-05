وزيرة السياحة البحرينية تؤكد دعم التعاون مع بريطانيا في المجالات السياحية

أ ش أ

أكدت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي حرص الوزارة على تدعيم التعاون مع الجانب البريطاني في المجالات السياحية بما يحقق الأهداف المشتركة.



وأوضحت الصيرفي - خلال لقائها اليوم الثلاثاء سفير بريطانيا لدى البحرين رودي دارموند، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية - متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرة إلى ما يشهده التعاون البحريني البريطاني في القطاع السياحي من تطور كبير.



وأكدت أهمية السوق البريطاني كأحد الأسواق الاستراتيجية المستهدفة سياحيا؛ نظرًا لأهمية هذا السوق في تصدير السياح على المستوى العالمي.



من جهته.. قال السفير البريطاني لدى البحرين، إن القطاع السياحي يشكل ركيزة مهمة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البحرين وبريطانيا خاصة مع سرعة وتيرة تعافي القطاع بعد انحسار جائحة كورونا.



ولفت إلى أنه من المرتقب أن يحقق الإعفاء الإلكتروني أمام رعايا البحرين الراغبين بالسفر إلى المملكة المتحدة نقلة كبيرة في تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.