نائب رئيس جامعة المنوفية: منح 20 طالب وطالبة درجة الدكتوراه و52 الماجستير

المنوفية - فريق المحافظات

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية اليوم الثلاثاء اجتماعا، برئاسة الدكتور أحمـد فـرج القاصـد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، بحضور وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات ومعاهد الجامعة، وأعضاء المجلس، كما تم عقد لجنتي المكتبات والمكتبية المركزية بحضور اعضاء اللجنتين.

في بداية الجلسات قدم القاصد التهنئة لمنسوبي الجامعة وأعضاء اللجان بقرب حلول عيد الأضحي المبارك، كما قدم التهنئة لمنسوبي كلية الإقتصاد المنزلي علي الحصول علي الإعتماد من الهيئة القومية للاعتماد والجودة .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اجتماع جلسة الدراسات العليا ناقش الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا، وعرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، ودراسة الحالات المتعثرة من طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بمختلف كليات ومعاهد الجامعة.

وأعلن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الجامعة، أن مجلس الجامعة لشهر يونيو 2022، وافق علي منح 20 طالب وطالبة درجة الدكتوراه و52 طالب وطالبة درجة الماجستير بكليات العلوم والحاسبات والمعلومات، ومعهد الكبد القومي والطب و الآداب والحقوق والهندسة والتربية والتجارة والتمريض والزراعة والاقتصاد المنزلي والتربية النوعية، كما تمت الموافقة علي مد مدة الدراسة لبعض الطلاب المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه .

وأضاف القاصد، أن اللجنة قامت بالمصادقة علي محضر اجتماع الجلسة السابقة، والإحاطة بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي، إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية .